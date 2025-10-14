MVG: Sperrung Fürstenrieder Straße Richtung Norden

Im Baufeld der Tram-Westtangente im Bereich Gotthardstraße wurden bei routinemäßigen Bodenuntersuchungen Hohlräume unter der Fahrbahn festgestellt. Aus Sicherheitsgründen hat die Polizei den unmittelbar angrenzenden Straßenverkehr umgeleitet.

Der Sachverhalt wird von einem Gutachter überprüft. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, erfolgt eine weitere Information.

Umleitung für den Straßenverkehr

Die Polizei leitet den Verkehr bereits ab der Ammerseestraße ab. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist weiterhin möglich.

Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Ammerseestraße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet.

Der Bus 168 wird zwischen Guido-Schneble-Straße und Laimer Platz über die Westendstraße umgeleitet.