MVG: Streik am Donnerstag, 19. März 2026

• Busse auf allen Linien im Stadtgebiet

• Tram: Linien 20 und 25

• U-Bahn: Abschnitt Sendlinger Tor – Münchner Freiheit

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wird seit Mittwoch, 18. März, 11 Uhr bestreikt. Der Streik geht auch am Donnerstag, 19. März, ganztags weiter. Dem Streikaufruf von Verdi hat sich jetzt auch die Gewerkschaft NahVG angeschlossen. Die Folge sind erhebliche Einschränkungen bei der U-Bahn und Trambahn sowie Taktausdünnungen beim Bus in München. Ein regulärer Betrieb ist voraussichtlich wieder ab Betriebsbeginn Freitag, 20. März, möglich, wenn der Streik beendet ist.

Bis dahin empfiehlt die MVG, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice einzuplanen, wenn möglich. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden nicht bestreikt.

Aktuelle Betriebslage (Stand 6:15 Uhr)

Wie bereits am Mittwoch sichert der Bus die Grundversorgung auf allen Linien im gesamten Stadtgebiet. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge ist aktuell im Einsatz.

Bei der Tram fahren die Linien 20 (10-Minuten-Takt) und 25 (20-Minuten-Takt).

Die U-Bahn ist im Abschnitt Sendlinger Tor – Münchner Freiheit in Betrieb.

Die MVG empfiehlt allen Fahrgästen sich auf mvg.de oder in der App MVGO über das konkrete Angebot zu informieren sowie vorsorglich alternative Wege zu prüfen.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

In der Verbindungsauskunft finden Fahrgäste auch im Streikfall alle aktuellen Infos. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.:

• unter „Aktuelle Störungen“ auf mvg.de

• unter „Störungen“ in der App MVGO

Das ist die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind.

Die aktuelle Verbindungsabfrage auf mvg.de und in der App MVGO zeigt mit farbiger Uhrzeit an, welche Züge und Busse auch im Streikfall fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet).

Außerdem informiert die MVG auch über Anzeigen und Ansagen über die Betriebslage.