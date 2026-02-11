MVG-Streik: An- und Abreise zum DFB-Pokalspiel in der Allianz Arena

Ab 17:30 Uhr bis Betriebsschluss fährt die U-Bahn im Abschnitt Marienplatz – Fröttmaning. Damit ist das Stadion mit der U-Bahn zu erreichen.

Der übliche Bustransfer von der S-Bahnhaltestelle Donnersbergerbrücke steht ab 16:30 Uhr zur Verfügung und wird zusätzlich verstärkt. Die Busse fahren nicht direkt zur Allianz Arena, sondern zum Kieferngarten. Von dort ist die Allianz Arena fußläufig über die Kieferngartenstraße erreichbar.

Nach dem Spiel fahren die Busse bei Bedarf vom Kieferngarten auf direktem Weg zum Karlsplatz (Stachus) und halten vor dem ehemaligen Kaufhaus. Von dort sind die Innenstadt und der Hauptbahnhof zu Fuß erreichbar.