MVG: Streik-Update 06:00 Uhr

• Busse: viele Linien alle 20-30 Minuten

• Tram: Linien 20 und 25 in Betrieb

• U-Bahn: Sonderfahrten am Abend zwischen Marienplatz und Fröttmaning

Wie angekündigt wird die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Mittwoch, 11. Februar, seit 3:30 Uhr bestreikt. Betroffen sind U-Bahn, Tram und alle Buslinien bis Nummer 199. Der Streik dauert noch bis in den frühen Donnerstagmorgen (03:30 Uhr). Ein geregelter Betrieb wird voraussichtlich erst danach wieder möglich sein. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

MVG-Betrieb während des Streiks

Beim Bus ist ein stark eingeschränkter Betrieb möglich, da die privaten Busunternehmen nicht bestreikt werden. Die Busse fahren unregelmäßig auf allen Linien. Auf einigen Linien können die Busse derzeit alle 20 bis 30 Minuten fahren, auf anderen Linien kommen die Fahrzeuge in größeren Abständen. Eine Übersicht gibt es auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie in der App MVGO unter „Störungen“. Die Übersicht wird laufend aktualisiert.

Bei der Tram konnten die am stärksten nachgefragte Linie 20 sowie die Linie 25 nach Grünwald den Betrieb aufnehmen. Nach und nach gehen mehr Fahrzeuge auf die Strecke, bis auf beiden Linien ein 10-Minuten-Takt eingerichtet ist. Der Betrieb ist zunächst bis ca. 10 Uhr sichergestellt.

Die U-Bahn ist nicht in Betrieb. Im Fahrdienst und in der Leitstelle stehen wegen des Streiks nur sehr wenige Mitarbeiter zur Verfügung. Damit kann nur ein kurzer Abschnitt für einen begrenzten Zeitraum sicher betrieben werden. Für den sicheren Betrieb einer oder mehrerer Linien reicht die Anzahl der Mitarbeiter nicht aus. Die U-Bahn kann nur in Betrieb gehen, wenn gesichert ist, dass der Betrieb auch wieder geregelt eingestellt werden kann oder bis Betriebsende weiterläuft.

An- und Abreise zum DFB-Pokalspiel in der Allianz Arena

Aus diesem Grund ist ein Sonderverkehr am Abend möglich. Ab 17:30 Uhr bis Betriebsschluss fährt die U-Bahn im Abschnitt Marienplatz – Fröttmaning. Damit ist das Stadion mit der U-Bahn zu erreichen.

Der übliche Bustransfer von der S-Bahnhaltestelle Donnersbergerbrücke steht ab 16:30 Uhr zur Verfügung und wird zusätzlich verstärkt. Die Busse fahren nicht direkt zur Allianz Arena, sondern zum Kieferngarten. Von dort ist die Allianz Arena fußläufig über die Kieferngartenstraße erreichbar.

Nach dem Spiel fahren die Busse bei Bedarf vom Kieferngarten auf direktem Weg zum Karlsplatz (Stachus) und halten vor dem ehemaligen Kaufhaus. Von dort sind die Innenstadt und der Hauptbahnhof zu Fuß erreichbar.

Ausweichen, wo möglich

Die MVG empfiehlt, am Streiktag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice einzuplanen, wenn das möglich ist. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden nicht bestreikt. Die S-Bahn ist ab 22:20 allerdings nur stark eingeschränkt in Betrieb. Grund dafür sind Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

Infos zur aktuellen Betriebslage gibt es:

• auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie

• in der App MVGO unter „Störungen“.

Das ist die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.

Fahrgäste können ihre konkrete Verbindung auch in der Verbindungsauskunft auf mvg.de und in der App MVGO überprüfen. Anhand der farbigen Uhrzeit ist ersichtlich, welche Züge und Busse während des Streiks fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet).

Auch über Anzeigen und Ansagen an Bahnhöfen und Haltestellen informiert die MVG über die Betriebslage.

Stand der Tarifverhandlungen

Fragen zum Stand der Verhandlungen sind an den Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern beziehungsweise die Gewerkschaft Verdi zu richten.