MVG: Streik-Update 7 Uhr

• U-Bahn zwischen Sendlinger Tor und Münchner Freiheit

• Tram: Linie 20 in Betrieb

• Busse auf allen Linien

Die Gewerkschaften Verdi und NahVG haben für Freitag, 27. Februar, und Samstag, 28. Februar, zu jeweils ganztätigen Streiks aufgerufen. Aus diesem Grund sind in München an beiden Tagen U-Bahn, Tram und die Buslinien bis zur Nummer 199 stark eingeschränkt. Ein geregelter Betrieb wird voraussichtlich erst nach Ende des Streiks ab dem frühen Sonntagmorgen (03:30 Uhr) möglich sein. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden nicht bestreikt.

Die MVG empfiehlt, am Streiktag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice einzuplanen, wenn das möglich ist.

Aktuelle Betriebslage (Stand 7 Uhr)

Die U-Bahn fährt im Abschnitt Sendlinger Tor – Münchner Freiheit im 10-Minuten-Takt.

Bei der Tram ist die Linie 20 in Betrieb und kommt alle 10 Minuten. Die Betriebsaufnahme auf der Linie 25 wird vorbereitet.

Wenn sich zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer zum Dienst melden, wird der Betrieb bei U-Bahn und Tram gegebenenfalls auf zusätzliche Abschnitte und Linien ausgeweitet.

Beim Bus ist mehr als die Hälfte der Fahrzeuge unterwegs. Die Busse fahren unregelmäßig auf allen Linien. Eine Übersicht gibt es auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie in der App MVGO unter „Störungen“. Die Übersicht wird laufend aktualisiert.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

Infos zur aktuellen Betriebslage gibt es:

• auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie

• in der App MVGO unter „Störungen“.

Das ist die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.

Fahrgäste können ihre konkrete Verbindung auch in der Verbindungsauskunft auf mvg.de und in der App MVGO überprüfen. Anhand der farbigen Uhrzeit ist ersichtlich, welche Züge und Busse während des Streiks fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet).

Auch über Anzeigen und Ansagen an Bahnhöfen und Haltestellen informiert die MVG über die Betriebslage.

Stand der Tarifverhandlungen

Fragen zum Stand der Verhandlungen sind an den Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern beziehungsweise die Gewerkschaft Verdi zu richten.