MVG: Streik-Update 8 Uhr

Streik-Update 08:00 Uhr

• U-Bahn zwischen Fürstenried West und Fröttmaning

• Tram: Linien 20 und 25 in Betrieb

• Busse auf allen Linien

Die Gewerkschaften Verdi und NahVG haben für Freitag, 27. Februar, und Samstag, 28. Februar, zu jeweils ganztätigen Streiks aufgerufen. Aus diesem Grund sind in München an beiden Tagen U-Bahn, Tram und die Buslinien bis zur Nummer 199 stark eingeschränkt. Ein geregelter Betrieb wird voraussichtlich erst nach Ende des Streiks ab dem frühen Sonntagmorgen (03:30 Uhr) möglich sein. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden nicht bestreikt.

Die MVG empfiehlt, am Streiktag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice einzuplanen, wenn das möglich ist.

Aktuelle Betriebslage (Stand 8 Uhr)

Bei der U-Bahn konnte der Betrieb ausgeweitet werden: Im Abschnitt Fürstenried West – Implerstraße – Sendlinger Tor – Münchner Freiheit – Fröttmaning kommt alle 10 Minuten ein Zug.

Bei der Tram fahren die Linie 20 im 10-Minuten-Takt und die Linie 25 im 20-Minuten-Takt.

Wenn sich zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer zum Dienst melden, wird der Betrieb bei U-Bahn und Tram gegebenenfalls auf zusätzliche Abschnitte und Linien ausgeweitet.

Beim Bus ist mehr als die Hälfte der Fahrzeuge unterwegs. Die Busse fahren unregelmäßig auf allen Linien.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

Infos zur aktuellen Betriebslage werden laufend aktualisiert:

• auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie

• in der App MVGO unter „Störungen“.

Das ist die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind.

Fahrgäste können ihre konkrete Verbindung auch in der Verbindungsauskunft auf mvg.de und in der App MVGO überprüfen. Anhand der farbigen Uhrzeit ist ersichtlich, welche Züge und Busse während des Streiks fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet).

Auch über Anzeigen und Ansagen an Bahnhöfen und Haltestellen informiert die MVG über die Betriebslage.

Stand der Tarifverhandlungen

Fragen zum Stand der Verhandlungen sind an den Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern beziehungsweise die Gewerkschaft Verdi zu richten.