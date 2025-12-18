MVG testet autonomen Midibus

Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) testen einen autonomen Midibus. Das Fahrzeug e-ATAK des Herstellers Karsan ist 8 Meter lang, kann bis zu 52 Fahrgäste transportieren und kommt mit einer Ladung laut Herstellerangabe bis zu 300 Kilometer weit. Für einen sicheren Betrieb ist der Bus mit modernen Sensoren sowie einem Selbstfahrsystem von ADASTEC, einem führenden Technologiepartner für autonome Fahrsysteme, ausgerüstet.

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Im Rahmen unserer strategischen Partnerschaften wollen wir den autonomen Personennahverkehr in den nächsten Jahren auf- und mit mehreren hundert Fahrzeugen ausbauen. Daher beobachten wir die Entwicklungen am Markt sehr genau. Zwei Faktoren spielen dabei eine entscheidende Rolle: Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit. Vor diesem Hintergrund schauen wir uns automatisierte Fahrzeuge verschiedener Größen und Hersteller an, die ÖPNV-Standards erfüllen.“

MVG-Buschef Veit Bodenschatz: „Wir testen den Midibus, um praktische Erfahrungen mit automatisierten ÖPNV-Fahrzeugen zu sammeln. Dabei wollen wir vor allem die Leistungsfähigkeit und die Zuverlässigkeit einschätzen. Im Fokus steht dabei zum einen die Sensorik, die andere Verkehrsteilnehmer sicher erkennen muss. Außerdem prüfen wir die Lokalisierung die Entscheidungslogik in komplexen Fahrsituationen, wenn es etwa darum geht, die Spur zu wechseln oder abzubiegen.“

Das Fahrzeug ist bereits seit dieser Woche auf einer Strecke im Betriebsgelände der SWM/MVG unterwegs. Noch bis Ende dieser Woche werden die betrieblichen Aspekte geprüft. Die gesammelten Daten werden anschließend ausgewertet und fließen in die weiteren Planungen und Entwicklungen automatisierter Verkehre ein.

Autonome Mobilität als Zukunftsstrategie

Die SWM/MVG bereiten sich mit unterschiedlichen Bausteinen auf die Automatisierung des Nahverkehrs vor. Im Oktober 2025 wurden flexible Kleinbusse getestet, die zukünftig automatisiert Stadtrandlagen und enge Quartiere erschließen können. Außerdem werden im Förderprojekt MINGA (Münchens automatisierter Nahverkehr mit Ridepooling, Solobus und Bus-Platoon) im kommenden Jahr ein MAN Solobus und On-Demand-Shuttles erprobt.

Mehr Infos zur Automatisierungsstrategie gibt es auf: mvg.de/automatisierung.