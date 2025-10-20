MVG Update: Sanierungsarbeiten in der Fürstenrieder Straße

Bodensanierung ab kommender Woche

Einbahnregelung bis vsl. Anfang November

SWM wollen Gleisbauarbeiten vorziehen

Nach der Feststellung von Hohlräumen im Baufeld der Tram-Westtangente im Bereich des U-Bahnbauwerks an der Kreuzung Fürstenrieder Straße / Gotthardstraße haben die Stadtwerke München (SWM) den Bereich intensiv untersucht und sich eng mit der Landeshauptstadt ausgetauscht. Der betroffene Bereich erstreckt sich vom südöstlichen Kreuzungsbereich bis ca. 20 Meter in die östliche Gotthardstraße. Auch im nordöstlichen Kreuzungsbereich werden Hohlräume vermutet, weshalb die SWM auch dort den Boden untersuchen.

Bereits ab voraussichtlich Montag, 27. Oktober, können die Hohlräume im südöstlichen Kreuzungsbereich verfüllt werden. Die Arbeiten werden mindestens eine Woche dauern, sodass die Sperrung der östlichen Gotthardstraße nicht vor Ende Oktober aufgehoben werden kann.

Von Ende Oktober bis Mitte Dezember wird der Boden im Bereich der Fürstenrieder Straße südlich und nördlich der Kreuzung saniert.

Erste Teilinbetriebnahme weiter für 27. Februar geplant

Die Inbetriebnahme des Streckenabschnitts zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Ammerseestraße ist weiter für den 27. Februar 2026 geplant.

Die SWM versuchen die Sperrung der Überfahrt im Kreuzungsbereich zu nutzen und den Bauplan kurzfristig umzustellen, um den Gleisbau voranzutreiben und zusätzliche Verkehrseinschränkungen zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden.

Umleitung für den Straßenverkehr

Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die Einbahnregelung in der Fürstenrieder Straße noch bis voraussichtlich Anfang November bestehen bleiben muss. Der Verkehr in Richtung Norden wird weiterhin ab der Ammerseestraße abgeleitet. Die Fürstenrieder Straße bleibt zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist weiterhin grundsätzlich möglich.

Die Überfahrt der Gotthardstraße über die Fürstenrieder Straße bleibt zur Bodensanierung sowie für Gleisbauarbeiten bis voraussichtlich Ende des Jahres gesperrt. Östlich der Fürstenrieder Straße bis zur Friedenheimer Straße bleibt die Gotthardstraße bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt. Für Anlieger ist die Zufahrt weiterhin möglich.

Umleitungen bei den Bussen bis Anfang November

Die Buslinien 51 und 151 werden in Richtung Moosach Bf. bzw. Westfriedhof zwischen Ammerseestraße und Laim Bf. über die Haltestelle Westendstraße umgeleitet.

Der Bus 168 wird in Richtung Nymphenburg Süd zwischen Guido-Schneble-Straße und Laimer Platz umgeleitet. Die Haltestelle Aindorferstraße kann leider nicht bedient werden. Die Haltestelle Laimer Platz ist in die Gotthardstraße verlegt.

Die Ersatzbuslinien 19 und N19 werden in Richtungen Westendstraße zwischen Laim Bf. und Agnes-Bernauer-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Fürstenrieder Straße, Laimer Platz und Friedenheimer Straße entfallen.