MVG verstärkt zu Fußball-EM-Spielen Angebot von und nach Fröttmaning

Auf dem Weg Richtung Fröttmaning werden drei von vier Verbindungen durchgehend bedient. Lediglich Fahrgäste, die aus der Innenstadt mit Zügen der Linie U3 Richtung Moosach zur Münchner Freiheit fahren, müssen auf einen dort bereitgestellten Anschlusszug zum Stadion umsteigen. Nach Spielende fahren die Verstärkerzüge wechselweise bis Sendlinger Tor und Harras.

Im zeitlichen Umfeld der Spiele sind vor allem an den Knotenpunkten Marienplatz, Odeonsplatz, Münchner Freiheit und Fröttmaning verstärkt Service-Mitarbeiter und U-Bahn-Wachen im Einsatz. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Fahrgäste bestmöglich am Bahnsteig und in den Fahrzeugen verteilen. Die MVG empfiehlt Besuchern der Arena, bei der Anreise auf die empfohlenen Einlasszeiten auf dem Ticket zu achten.

Das verstärkte Angebot gilt zu den Gruppenspielen Deutschland-Frankreich am Dienstag, 15. Juni (21 Uhr), Portugal-Deutschland am 19. Juni (18 Uhr) und Deutschland-Ungarn am 23. Juni (21 Uhr) sowie zum Viertelfinale am 2. Juli (21 Uhr). Das Angebot wird begleitet von entsprechenden Informationen für Fahrgäste, zum Beispiel über Lauftexte im Ticker sowie Durchsagen in den Bahnhöfen und Fahrzeugen.