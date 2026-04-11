MVG wird am Dienstag, 14. April, erneut bestreikt

Bus sichert Grundangebot

U-Bahn und Tram voraussichtlich zunächst außer Betrieb, Priorität bei Betriebsaufnahme auf Tram 20 und U6

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

Die Gewerkschaft Verdi hat bereits zum sechsten Mal in der laufenden Tarifverhandlung einen Warnstreik angekündigt. Am Dienstag, 14. April, sind alle Tarifbeschäftigen der Stadtwerke München (SWM) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im Fahrdienst und in der Leitstelle sowie im Fahrgastservice dazu aufgerufen die Arbeit niederzulegen. Davon sind vor allem die Fahrgäste von U-Bahn, Trambahn und den Buslinien bis zur Nummer 199 betroffen. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden nicht bestreikt.

Ein regulärer Betrieb ist voraussichtlich wieder ab Mittwoch, 15. April, 3:30 Uhr möglich, wenn der Streik beendet ist.

MVG-Betrieb während des Streiks

Wie bei jedem Streik bereitet sich die MVG im Vorfeld auf Grundlage eines Notfahrplans vor. Die Priorität liegt dabei auf einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der einsatzbereiten Busse im Netz. Rund die Hälfte des Busangebots stellen private Omnibusunternehmen im Auftrag der MVG, die nicht bestreikt werden. Sie werden stadtweit die Grundversorgung absichern. Abhängig von der Personalverfügbarkeit gehen außerdem einzelne Tram- und U-Bahn-Linien ganz oder abschnittsweise in Betrieb. Die Priorität liegt dabei wie bei den bisherigen Streiktagen bei der Tram auf den Linie 20 und bei der U-Bahn auf der U6.

Die MVG empfiehlt, am Streiktag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Home Office einzuplanen, wenn möglich.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

In der Verbindungsauskunft finden Fahrgäste wie immer alle aktuellen Infos:

unter „Aktuelle Störungen“ auf mvg.de

unter „Störungen“ in der App MVGO

Dort ist während des Streiks unter anderem ersichtlich, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.

Die aktuelle Verbindungsabfrage auf mvg.de und in der App MVGO zeigt mit farbiger Uhrzeit an, welche Züge und Busse auch im Streikfall fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet).

Außerdem informiert die MVG auch über Anzeigen und Ansagen über die Betriebslage.