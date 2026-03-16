MVG wird am Dienstag, 17. März, erneut bestreikt

Mitarbeiter der Leistelle und des Fahrgastservice zum Streik aufgerufen, kein Aufruf für Fahrpersonal

Keine Einschränkungen bei Bus und Tram

U-Bahn möglicherweise eingeschränkt

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag, 17. März, zum vierten Mal in der laufenden Tarifverhandlung zu einem ganztägigen Warnstreik auf-gerufen. Der Aufruf richtet sich diesmal nicht an die Fahrerinnen und Fahrer, sondern nur an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MVG-Leitstelle und des Fahrgastservice.

Es ist davon auszugehen, dass Bus und Tram den ganzen Tag über wie gewohnt fahren. Auch die U-Bahn wird voraussichtlich den Betrieb am frühen Morgen aufnehmen, Einschränkungen im Laufe des Tages sind aber möglich.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

In der Verbindungsauskunft finden Fahrgäste im Streikfall alle aktuellen Infos, die uns bekannt sind:

• unter „Aktuelle Störungen“ auf mvg.de

• unter „Störungen“ in der App MVGO

Dies ist die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.

Die aktuelle Verbindungsabfrage auf mvg.de und in der App MVGO zeigt mit farbiger Uhrzeit an, welche Züge und Busse auch im Streikfall fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet).

Außerdem informiert die MVG auch über Anzeigen und Ansagen über die Betriebslage.

Stand der Tarifverhandlung

Fragen zum Stand der Verhandlungen sind an den Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern beziehungsweise die Gewerkschaften Verdi zu richten.