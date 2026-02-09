MVG wird am Mittwoch, 11. Februar, erneut bestreikt

• U-Bahn und Tram zunächst außer Betrieb

• Bus-Betrieb stark eingeschränkt

• DFB-Pokalspiel: U-Bahn-Sonderfahrten zwischen Marienplatz und Fröttmaning

Die Gewerkschaft Verdi hat alle im TV-N Bayern Beschäftigten erneut zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch, 11. Februar, aufgerufen. Davon sind U-Bahn, Tram und alle Buslinien bis Nummer 199 in München betroffen. Der Streik beginnt um 3:30 Uhr und endet am Donnerstag, 12. Februar, um 3:30 Uhr.

Bus- und Tram-Betrieb während des Streiks

Wie bereits am ersten Streiktag ist auch am Mittwoch nur ein stark eingeschränkter Betrieb möglich. Beim Bus ist etwa die Hälfte der Fahrzeuge einsatzbereit, weil die privaten Busunternehmen, die für die MVG fahren, nicht bestreikt werden. Bei der Tram hängt die Inbetriebnahme maßgeblich davon ab, wie viele Fahrerinnen und Fahrer sich zum Dienst melden.

An- und Abreise zum DFB-Pokalspiel in der Allianz Arena

Die U-Bahn ist nicht in Betrieb. Mit der begrenzten Anzahl an Mitarbeitern im Fahrdienst, in der Leitstelle und im Aufsichtsdienst, ist kein vollständiger Betrieb einzelner Linien möglich. Die MVG kann aber Sonderfahrten zur An- und Abreise des Fußballspiels in der üblichen Kapazität anbieten:

Die U-Bahn fährt nur zwischen 17:30 Uhr und Betriebsschluss im Abschnitt Marienplatz – Fröttmaning. Damit ist das Stadion mit der U-Bahn zu erreichen.

Polizei, Allianz Arena, FC Bayern und MVG bitten gemeinsam darum die folgenden Punkte zu beachten:

Im übrigen Netz bleibt die U-Bahn außer Betrieb. Auch Garching wird nicht angefahren.

Um größere Engpässe unmittelbar vor Spielbeginn zu vermeiden, wird eine möglichst frühzeitige Anreise empfohlen. Das Stadion öffnet um 18:30 Uhr.

Die Fahrgäste und Fußballfans werden um Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Insbesondere für Fans aus dem Umland bieten sich Fahrgemeinschaften an.

Die S-Bahn ist ab 22:20 Uhr nur stark eingeschränkt in Betrieb. Grund dafür sind Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke.

Wegen des stark eingeschränkten ÖPNV-Angebots empfiehlt es sich insbesondere die Heimfahrt bereits im Vorhinein zu planen. Das Stadion bleibt länger geöffnet. Unter Umständen kommt es in Frage, sich an einem der Bahnhöfe zwischen Fröttmaning und Marienplatz abholen zu lassen.

Bustransfer vor und nach dem Spiel

Der übliche Bustransfer von der S-Bahnhaltestelle Donnersbergerbrücke steht ab 16:30 Uhr zur Verfügung und wird zusätzlich verstärkt. Die Busse fahren nicht direkt zur Allianz Arena, sondern zum Kieferngarten. Von dort ist die Allianz Arena fußläufig über die Kieferngartenstraße erreichbar.

Nach dem Spiel fahren die Busse bei Bedarf vom Kieferngarten auf direktem Weg zum Karlsplatz (Stachus) und halten vor dem ehemaligen Kaufhaus. Von dort sind die Innenstadt und der Hauptbahnhof zu Fuß erreichbar.

Verbindungssuche und Live-Abfahrten

In der Verbindungsauskunft auf mvg.de und in der App MVGO sind alle aktuellen Live-Daten und Infos zu finden.

Die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind, sind „Aktuelle Störungen“ auf mvg.de und „Störungen“ in der App MVGO. Die Meldungen werden laufend aktualisiert.