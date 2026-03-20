MVG zieht Bilanz zum dreitägigen Streik

- Streik beendet, Betrieb wieder regulär
- Keine Einschränkungen am 1. Streiktag
- Mittwoch/Donnerstag: Busse auf allen Linien, U-Bahn auf 2 Abschnitten und Tram auf 2 Linien
Die Gewerkschaft Verdi hatte zum vierten Mal in der laufenden Tarif-verhandlung zu einem mehrtägigen Warnstreik aufgerufen. Bereits ab Dienstag, 17. März waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MVG-Leitstelle und des Fahrgastservice aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Ab Mittwoch, 18. März, 11 Uhr richtete sich der Aufruf an alle im Tarif Beschäftigten und damit auch die Fahrerinnen und Fahrer. Für den letzten Streiktag, Donnerstag, 19. März, hatte auch die Gewerkschaft NahVG ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Seit Freitag, 20. März, Betriebsbeginn ist der Streik beendet der Betrieb läuft wieder regulär.
Rückblick auf die Streiktage
Trotz des Streiks ist es der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) gelungen den Betrieb zumindest zeit- und abschnittsweise aufrecht-zuerhalten. Am Dienstag, 17. März, gab es keine Einschränkungen
für die Fahrgäste. Alle Linien waren planmäßig in Betrieb.
Folgender Betrieb war am Mittwoch und am Donnerstag möglich:
- Der Bus hat während des Streiks die Grundversorgung auf allen Linien im gesamten Stadtgebiet sichergestellt, auch die Nacht-linien waren im Einsatz. Zu Spitzenzeiten waren rund zwei Drittel der Fahrzeuge unterwegs.
- Bei der Tram war an beiden Tagen die Linie 20, am Donnerstag zusätzlich die Linie 25 weitestgehend regulär in Betrieb.
- Die U-Bahn konnte an beiden Tagen auf einem Abschnitt der Linien U2/U5 fahren: am Mittwoch zwischen Harthof und Sendlinger Tor. Am Donnerstag konnte der Betrieb auf den Abschnitt Feldmoching – Neuperlach Süd ausgeweitet werden. Außerdem waren an bei-den Tagen Züge auf dem Abschnitt Fürstenried West – Frött-maning der Linien U3/U6 unterwegs.Stand der Tarifverhandlung
Fragen zum Stand der Verhandlungen sind an den Kommunalen Arbeit-geberverband Bayern beziehungsweise die Gewerkschaft Verdi zu richten.