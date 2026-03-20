MVG zieht Bilanz zum dreitägigen Streik

Streik beendet, Betrieb wieder regulär

Keine Einschränkungen am 1. Streiktag

Mittwoch/Donnerstag: Busse auf allen Linien, U-Bahn auf 2 Abschnitten und Tram auf 2 Linien

Die Gewerkschaft Verdi hatte zum vierten Mal in der laufenden Tarif-verhandlung zu einem mehrtägigen Warnstreik aufgerufen. Bereits ab Dienstag, 17. März waren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MVG-Leitstelle und des Fahrgastservice aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Ab Mittwoch, 18. März, 11 Uhr richtete sich der Aufruf an alle im Tarif Beschäftigten und damit auch die Fahrerinnen und Fahrer. Für den letzten Streiktag, Donnerstag, 19. März, hatte auch die Gewerkschaft NahVG ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen. Seit Freitag, 20. März, Betriebsbeginn ist der Streik beendet der Betrieb läuft wieder regulär.

Rückblick auf die Streiktage

Trotz des Streiks ist es der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) gelungen den Betrieb zumindest zeit- und abschnittsweise aufrecht-zuerhalten. Am Dienstag, 17. März, gab es keine Einschränkungen

für die Fahrgäste. Alle Linien waren planmäßig in Betrieb.

Folgender Betrieb war am Mittwoch und am Donnerstag möglich: