MVV nimmt am Umweltpakt Bayern teil

Im Jahr 2018 wurde der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) Mitglied des Umweltpakts Bayern „Gemeinsam Umwelt und Wirtschaft stärken“. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter verlieh, am Rande der MVV-Verbundratssitzung in der vergangenen Woche, die entsprechende Urkunde. Mit der Teilnahme am Umweltpakt verpflichtet sich der MVV „zu einer qualifizierten freiwilligen Umweltleistung“, wie es in der von Thorsten Glauber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, unterzeichneten Urkunde heißt.

Der Umweltpakt Bayern ist eine Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft und beruht auf der gemeinsamen Überzeugung der Teilnehmer, dass die natürlichen Lebensgrundlagen durch freiwillige Kooperationen von Staat und Wirtschaft noch besser geschützt werden können als allein durch Gesetze und Verordnungen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Der öffentliche Personennahverkehr ist für mich das Herzstück für eine nachhaltige und ökologische Mobilität. Deshalb ist es nur konsequent, wenn nun auch der MVV Mitglied im Umweltpakt Bayern ist. Die Mitgliedschaft ist eine ganz bewusste Verpflichtung, den öffentlich Nahverkehr in Zukunft nicht nur auszubauen und attraktiver zu machen, sondern dabei auch weiterhin auf nachhaltige und umweltfreundliche Technologien zu setzen.“

Übergeordnetes Ziel des Umweltpakts ist es, die ökologische, ökonomische und soziale Basis heutiger und künftiger Generationen in Bayern zu verbessern. „Dem öffentlichen Nahverkehr kommt in dieser Hinsicht eine Schlüsselposition zu“, ist sich Dr. Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer des MVV, sicher. „Die Teilnahme des MVV am Umweltpakt Bayern ist deshalb für mich der logische Schritt zu noch mehr Umweltschutz. Wir setzen uns für nachhaltige, emissionsarme Mobilität ein und fördern effiziente und klimaschonende Techniken, Produkte, Dienstleistungen und Verfahren, die den Klimaschutz voranbringen.“

Im Rahmen zahlreicher Projekte setzt sich der MVV beispielsweise dafür ein, dass im MVV-Regionalbusverkehr umweltfreundliche Antriebstechnologien zum Einsatz kommen und wirkt in Workshops an der Erarbeitung eines Bayerischen Klimaschutzgesetzes mit.