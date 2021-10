Nach 5 Jahren Pause: Das Wassersportfestival ist zurück!

Das 5. Münchner Wassersportfestival der Landeshauptstadt München findet am Sonntag, den 21. November 2021, in der Olympia-Schwimmhalle statt

Das 5. Münchner Wassersportfestival der Landeshauptstadt München findet am Sonntag, 21. November, in der Olympia-Schwimmhalle statt.

Unter dem Motto „Sei dabei und entdecke Deinen Sport“ begeistert die erfolgreiche Sportfestival-Serie der Landeshauptstadt München bereits seit 2010 ihre Besucher*innen. Dabei können Jung und Alt verschiedene Sportarten selbst ausprobieren. Als Teil dieser Serie präsentieren sich beim Wassersportfestival zum fünften Mal Münchner Vereine sowie Wassersportanbieter*innen und informieren bei freiem Eintritt über ihre Angebote. Nach insgesamt fünf Jahren Pause – bedingt durch die vierjährige Umbau- & Sanierungsphase der Olympia-Schwimmhalle und das pandemiebedingte Aussetzen im vergangenen Jahr – ist das beliebte Event 2021 zurück. Die Landeshauptstadt München präsentiert in Kooperation mit den Stadtwerken München als Bäderbetreiber beim Wassersportfestival in der Olympia-Schwimmhalle verschiedenste Aktivitäten, die es auf, im und auch unter Wasser zu entdecken gibt.

Zum Programm gehören neben klassischem Schwimm-Techniktraining auch actiongeladenes Kanu-Polo, Wasserball, Unterwasserhockey oder Drachenboot-Rennen.

Wer es etwas ruhiger angehen möchte, genießt eine SUP-Yoga-Einheit oder probiert sich als Nixe beim Meerjungfrauen-Schwimmen aus. Insgesamt 15 Aussteller, Vereine und Anbieter liefern ein spannendes Rahmenprogramm, Profis geben Tipps zu ihrer Sportart und führen sie auch gerne vor. Dabei sind unter anderem die Turmspringer*innen bei ihren akrobatischen und atemberaubenden Sprüngen aus verschiedenen Höhen zu bestaunen. Und das Beste ist, die Mutigen können es auch gleich selbst ausprobieren.

„Wir freuen uns, dieses großartige Event nach langer Pause nun wieder durchführen und den Münchner*innen den Wassersport näherbringen zu können. Es gibt tolle Angebote für Einsteiger und Fortgeschrittene. Mir ist es wichtig, dass sich möglichst viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene sicher im kühlen Nass bewegen können“, erklärt Florian Kraus, Sportreferent der Landeshauptstadt München.

„Das Wassersportfestival zeigt nicht nur die Vielfalt an Möglichkeiten mit diesem wunderbaren Element, sondern gibt auch jedem die Gelegenheit, diese direkt auszuprobieren. Eine prima Sache.“ zeigt sich die Leiterin der M-Bäder, Nicole Gargitter, begeistert und ihre Co-Chefin Clara Kronberger ergänzt: „Man bekommt sogar Unterstützung von Profis und kann fragen, was man schon immer zu den Sportarten wissen wollte. Die Aktivitäten in den M-Bädern machen eben Spaß – egal, welches Wetter draußen herrscht.“

Beginn der Veranstaltung ist um 12 Uhr, das Ende um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Für Besucher*innen gilt die 3G Regel (geimpft, genesen, getestet) beziehungsweise die zur Zeit der Veranstaltung aktuell geltenden Richtlinien. Der 3G-Nachweis ist an der Kasse vorzuzeigen. Weitere Informationen unter www.sport-festivals.de.