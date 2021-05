Nach bewaffnetem Raub auf Taxifahrerin festgenommen

Wie bereits berichtet, stand eine 62-jährige Münchnerin am Donnerstag, 06.08.2020, gegen 14:30 Uhr, mit ihrem Taxi am Taxistand am Authariplatz. Ein Mann stieg zu ihr ins Taxi, nahm hinten Platz und wollte in die nahegelegene Bruggspergerstraße gefahren werden. Am Zielort angekommen, wurde die Taxifahrerin vom zunächst Unbekannten von hinten umklammert. Er bedrohte sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die 62-Jährige übergab ihm schließlich ihren Geldbeutel und der Täter flüchtete.

Das Kommissariat 21 übernahm daraufhin die Sachbearbeitung. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte nun ein zur Tatzeit 20-jähriger Münchner als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er wurde am Dienstag, 18.05.2021, festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 21 setzt die Ermittlungen fort.