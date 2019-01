Nach dem Büro zur Handball-WM 2019 – Ab sofort After-Work-Tickets erhältlich

Nach dem Büro zur Handball WM-2019 in der Olympiahalle. Ab sofort sind für die Spieltage Montag, 14. und Mittwoch, 16. Januar After-Work-Tickets für die jeweils dritten Begegnungen der Vorrunden-Gruppe B in der Olympiahalle im Verkauf. Auf dem Programm stehen dann am Montag das Spiel des Europameisters Spanien gegen Japan und am Mittwoch die Begegnung Mazedonien gegen Spanien. Spielbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr, der Einlass mit dem After-Work-Ticket erfolgt um 19.00 Uhr.

Erhältlich sind die After-Work-Tickets ab 25 Euro über die offizielle Website handball19.com sowie an der Tageskasse.

Werbung / Anzeige

Sie möchten noch mehr Handball erleben? Dann erwartet Sie vom 11. bis zum 17. Januar in der Olympiahalle an fünf Spieltagen mit jeweils drei Begegnungen ein großes internationales Handballturnier. Dabei wird der Olympiapark Gastgeber der WM-Gruppe B sein, in der Ex-Weltmeister und Olympiasieger Kroatien auf den amtierenden Europameister Spanien trifft sowie auf Mazedonien, Island, Bahrain und Japan mit dem früheren Bundestrainer Dagur Sigurdsson. Tagestickets gibt es unter handball19.com und an der Tageskasse.