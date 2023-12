Nach dem Schneefall: Stadt warnt vor Gefahr durch Baumschäden

Der starke Schneefall vom vergangenen Wochenende sorgt weiter für Beinträchtigungen in München. Die städtische Forstverwaltung und das Baureferat warnen dringend davor, Bereiche mit Baumbestand wie Parks und Grünanlagen, Isarauen und städtische Wälder zu betreten, und empfehlen, die Nähe von Bäumen allgemein zu meiden. Grund ist das derzeit hohe Risiko von Baumstürzen und herabfallenden Ästen wegen der hohen Schneelasten.

Wegen der teils massiven Baumschäden bleiben auch sämtliche städtischen Friedhöfe in München bis auf Weiteres geschlossen. Auf dem Waldfriedhof sind am heutigen Montag keine Bestattungen möglich. Auf allen anderen städtischen Friedhöfen werden alle geplanten Trauerfeiern und Bestattungen durchgeführt. Die Trauergäste werden vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zu Trauerhalle und Bestattungsort begleitet und wieder zum Ausgang gebracht.