Nach Diebstahl eines E-Scooters festgenommen – Ramersdorf

Am Samstag, dem 26.10.2025, gegen 03:30 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung zwei männliche Personen fest, die gemeinsam auf einem E-Scooter auf Höhe der Rosenheimer Straße 126 im Bereich des Kustermannparks fuhren.

Bei der anschließenden Kontrolle des 20-Jährigen und des 35-Jährigen, beide mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, konnte festgestellt werden, dass der genutzte E-Scooter der Marke Zamelux Green kurz zuvor entwendet worden war. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt und die beiden Tatverdächtigen wurden nach Anzeigenerstattung wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wieder entlassen.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.