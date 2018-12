Nach Diebstahl von Dieselkraftstoff in Obersendling festgenommen

Am Donnerstag, 29.11.2018, wurde ein 61-jähriger Rumäne gegen 00.20 Uhr von einer zivilen Streife der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) in der Nähe der Siemensallee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Annäherung an das Fahrzeug nahmen die Polizeibeamten starken Dieselgeruch wahr und konnten selbigen auch an der Oberbekleidung des Fahrers feststellen. Die Beamten bemerkten außerdem im Fußraum vor dem Beifahrersitz und auf dem Beifahrersitz zwei Dieselkanister sowie einen Schlauch.

Bei der anschließenden Absuche der näheren Umgebung konnte in der Nähe der Kontrollörtlichkeit ein Lkw festgestellt werden, an dem sich unterhalb des Tanks sowie auf dem angrenzenden Gehweg frische Dieselspuren befanden.

Der 61-Jährige wurde nun zur Polizeiinspektion 29 (Forstenried) gebracht. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde dann noch ein Vollstreckungshaftbefehl in einer anderen Sache festgestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.