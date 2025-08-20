Nach E-Scooter-Diebstahl festgenommen

Am Montag, 18.08.2025, gegen 10:30 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung im Rahmen ihrer

Streife zwei männliche Personen fest, die unerlaubt zusammen auf einem E-Scooter auf

der Straße fuhren. Daraufhin unterzogen die beiden Personen einer Kontrolle. Es handelte

sich hierbei um zwei 18-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen

Wohnsitz in Deutschland.

Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass am E-Scooter der Marke Denver kein

Versicherungskennzeichen angebracht und dass keine gültige Haftpflichtversicherung

vorhanden war. Außerdem erhärtete sich im weiteren Verlauf der Verdacht, dass keiner

der beiden 18-Jährigen der rechtmäßige Besitzer des E-Scooters ist und dass dieser

gestohlen wurde.

Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt.

Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde u.a. wegen Diebstahl und wegen des Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.