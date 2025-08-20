Nach E-Scooter-Diebstahl festgenommen

Am Montag, 18.08.2025, gegen 10:30 Uhr, stellte eine Streifenbesatzung im Rahmen ihrer
Streife zwei männliche Personen fest, die unerlaubt zusammen auf einem E-Scooter auf
der Straße fuhren. Daraufhin unterzogen die beiden Personen einer Kontrolle. Es handelte
sich hierbei um zwei 18-Jährige mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen
Wohnsitz in Deutschland.
Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass am E-Scooter der Marke Denver kein
Versicherungskennzeichen angebracht und dass keine gültige Haftpflichtversicherung
vorhanden war. Außerdem erhärtete sich im weiteren Verlauf der Verdacht, dass keiner
der beiden 18-Jährigen der rechtmäßige Besitzer des E-Scooters ist und dass dieser
gestohlen wurde.
Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt.
Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde u.a. wegen Diebstahl und wegen des Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.
Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.