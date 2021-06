Nach exhibitionistischer Handlung im Englischen Garten – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Montag, 31.05.2021, gegen 19:30 Uhr, sprachen zwei Schülerinnen (16 und 17 Jahrealt, beide mit Wohnsitzen in München) eine vorbeikommende Streife der Münchner Polizeiim Englischen Garten an und teilten mit, dass sie seit längerer Zeit von einem Mannverfolgt werden.

Die Schülerinnen hatten sich zum Picknicken im Englischen Garten auf einer Wiese

niedergelassen. Der spätere Tatverdächtige habe sich, nur mit einem Handtuch um die

Hüfte bekleidet, ca. zwei Meter neben ihnen hingelegt. Im Anschluss hat er das Handtuch

geöffnet und seinen Genitalbereich den Schülerinnen gezeigt. Die Mädchen haben sich

daraufhin einige Meter weiter niedergelassen, woraufhin sich der Mann erneut neben sie

legte.

Daraufhin suchten sich beide einen Platz auf der anderen Seite des Eisbachs und auch

dort stand der Mann erneut auffällig hinter einem Baum. Als die Schülerinnen dann

endgültig den Englischen Garten verlassen wollten, verfolgte der Tatverdächtige sie, bis

sie schließlich auf die Polizeistreife trafen.

Der Mann, ein 67-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Berchtesgadener Land wurde

daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion 11 (Altstadt) gebracht. Nach

erfolgter Sachbearbeitung und einer Anzeigenerstattung wegen der exhibitionistischen

Handlung wurde der 67-Jährige wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.