Nach Großangriff auf Israel: Stadt München bekundet Solidarität mit Israel sowie mit ihrer Partnerstadt Be’er Sheva

Nach dem tödlichen Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat die Stadt München als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität gegen den Terror vor dem Rathaus auf dem Marienplatz Israel-Flaggen und die der Landeshauptstadt gehisst. Heute Abend wird zudem das Rathaus ab zirka 18.30 Uhr mit der israelischen Flagge angestrahlt. Um 18 Uhr ist auf dem Odeonsplatz zu einer Solidaritätskundgebung für Israel aufgerufen.

Auch die Münchner Partnerstadt Be’er Sheva ist Ziel des Angriffs der Hamas geworden. Oberbürgermeister Dieter Reiter bekundete in einem Schreiben an den Bürgermeister von Be’er Sheva, Ruvik Danilovich, die Solidarität Münchens mit ihrer jüngsten Partnerstadt. Das Schreiben hat folgenden Wortlaut: „Voller Entsetzen blicken wir auf die schrecklichen Geschehnisse, die sich seit Samstag in Israel ereignen. Die Bilder und Nachrichten aus Ihrem Land machen uns fassungslos.

In einem beispiellosen und in dieser Form nie dagewesenen Akt der Missachtung des Völkerrechts und jeglicher Menschlichkeit ist die radikal-islamistische Hamas in Ihrem Land mordend und zerstörend eingefallen. Dass darüber hinaus noch zahlreiche Unschuldige entführt und verschleppt wurden, markiert einen neuen erschütternden Eskalationshöhepunkt. Die Landeshauptstadt München und auch die Münchnerinnen und Münchner verurteilen diesen perfiden Überfall, der durch nichts zu rechtfertigen ist, auf das Allerschärfste und stehen fest an der Seite Israels und unserer Partnerstadt Be´er Sheva.

Seien Sie versichert, lieber Kollege, dass unser Mitgefühl in diesen Stunden bei Ihnen allen ist, insbesondere bei den Familien und Hinterbliebenen der bereits jetzt so zahlreichen Opfer dieses sinnlosen Aktes der Gewalt. Unsere Sorge gilt allen Menschen in unserer Partnerstadt Be´er Sheva und natürlich in ganz Israel.

Als für alle sichtbares Zeichen der Solidarität und Unterstützung wurde der Münchner Marienplatz mit den Fahnen Israels beflaggt und die Fassade des Münchner Rathauses wird heute Abend in den israelischen Landesfarben erleuchten.

Bitte lassen Sie uns wissen, womit wir Sie gegebenenfalls unterstützen können.

Auch der Münchner Stadtrat hat seine Solidarität mit Israel durch eine Resolution zum Ausdruck gebracht.“