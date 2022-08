Nach Handtaschendiebstahl und versuchtem Raubdelikt festgenommen

Am Freitag, 26.08.2022, gegen 04:00 Uhr, meldete eine Anwohnerin dem Notruf, dass sie

von draußen Hilferufe eines Mannes wahrnehmen konnte. Sofort begaben sich mehrere

Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort. In der Zwischenzeit war der Mann zur

nahegelegenen Hauptfeuerwache gelaufen und teilte dort mit, Opfer eines versuchten

Raubdelikts geworden zu sein. Bei dem Mann handelt es sich um einen 69-Jährigen mit

Wohnsitz in München.

Durch die eingeleitete Sofortfahndung konnte ein 34-jähriger Tatverdächtiger mit

Wohnsitz in Weilheim festgenommen werden. Noch vor Ort konnte durch die ersten

Ermittlungen festgestellt werden, dass sich weiteres Diebesgut im Besitz des

Tatverdächtigen befindet.

Zeitgleich kontaktierte eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München den Notruf, dass ihre

Handtasche entwendet wurde. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen konnte das

Mobiltelefon der 18-Jährigen aufgefunden werden.

Ermittlungen vor Ort ergaben Anhaltspunkte für ein zuvor stattgefundenes

Erpressungsdelikt des 34-Jährigen gegen einen weiteren bislang unbekannten

Geschädigten.

Der Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München erließ gegen den 34-Jährigen am

Samstag, 27.08.2022 einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Unterer Anger und St.-Jakobs-Platz

(Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen

könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Geschädigte des

Erpressungsdelikts werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.