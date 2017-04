Nach Konzertbesuch fast vergewaltigt

München, 04.04.2017. Am Sonntag, 02.04.2017, befand sich eine 36-jährige Frau mit zwei Freunden auf einem Konzert in der Lilienthalallee.

Als sie gegen 22.15 Uhr müde wurde, verließ sie den Veranstaltungsort und ging alleine zu ihrem geparkten Fahrzeug. Auf dem Weg dorthin wurde sie plötzlich von hinten gepackt und zu Boden gestoßen. Ein unbekannter Mann versuchte der Frau ihre Hose herunterzuziehen, was ihm aufgrund der massiven Gegenwehr der Frau nicht gelang.

Im anschließenden Gerangel begrapschte der Mann die 36-Jährige über der Kleidung an der Brust und im Schritt.

Der Frau gelang es den unbekannten Täter so zu treten, dass dieser stürzte. Die Frau konnte fliehen, kletterte über einen Zaun und versteckte sich anschließend eine Viertelstunde lang in einem Gebüsch.

Schließlich traute sie sich zu ihrem Auto und wartete dort auf ihre Freunde. Von einem vorbeifahrenden Autofahrer wurde die Frau weinend auf dem Gehweg sitzend angetroffen, der Pkw-Fahrer verständigte die Polizei.

Täterbeschreibung:

Männlich, bis ca. 45 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schlanke Figur. Er hat eine helle Hautfarbe und trug zur Tatzeit eine hellblaue Jacke und hellblaue Jeans.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.