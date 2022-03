Nach Ladendiebstahl – Verfolgungsjagd durch München

Am Samstag, 26.03.2022, gegen 17:25 Uhr, entwendete ein 48-Jähriger mit bosnischer

Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland nach den ersten

Ermittlungen hochwertige Kleidungsstücke im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Ladengeschäft in der Maximilianstraße und flüchtete zu Fuß von der Tatörtlichkeit.

Ein Mitarbeiter des Geschäfts informierte daraufhin den Polizeinotruf 110, weshalb zwei

Streifen der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Weitere Zeugen teilten den Beamten mit, dass der Tatverdächtige kurz danach in einen

BMW Pkw stieg und damit die Flucht fortsetzte.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in dem Pkw festgestellt

werden. Er konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht angehalten

werden, da sich der Fahrzeugführer den Weisungen der Polizeibeamten widersetzte.

Durch eine Vielzahl an Einsatzfahrzeugen wurde der 48-Jährige durch das Stadtgebiet

München verfolgt. Hierbei missachtete er mehrere geltende Verkehrsregeln und rote

Ampeln. In der Arnulfstraße konnte der BMW schlussendlich angehalten werden. Dabei

kam es zum Zusammenstoß zweier Einsatzfahrzeuge mit dem BMW. Alle Beteiligten

blieben unverletzt. Sowohl an den Einsatzfahrzeugen, als auch am BMW entstand

Sachschaden.

Der 48-Jährige konnte festgenommen werden und er wurde der Haftanstalt des

Polizeipräsidiums München überstellt. Bei der Festnahme leistete er Widerstand gegen

die Einsatzkräfte und er verletzte einen der Beamten leicht.

Eine Vorführung beim Haftrichter wird im Laufe des Sonntags, 27.03.2022, erfolgen. Der

48-Jährige wurde unter anderem wegen Ladendiebstahl, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der

Verkehrspolizei München.