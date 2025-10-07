Nach Pkw Diebstahl: Pkw flüchtet aus Kontrolle – Polizeibeamter gibt Schüsse ab

Am Montag, 06.10.2025, gegen 20:00 Uhr, parkte ein 58-jähriger Deutscher seinen Pkw

BMW in Milbertshofen. Dabei vergas er den Schlüssel im unversperrten Fahrzeug. Infolge

dessen gelang es zwei Personen, den BMW zu entwenden. Das Fahrzeug konnte kurz

darauf in der Münchner Innenstadt geortet werden. Kurz darauf wurde es durch eine

Polizeistreife an der Kreuzung Ludwigstraße / Von-der-Tann-Straße an der roten Ampel

festgestellt. Ein Polizeibeamter begab sich zum Fahrzeug. Der Fahrer wendete jedoch

und wollte sich der Kontrolle entziehen. Dabei gab der Polizeibeamte zwei Schüsse aus

seiner Dienstpistole auf das Fahrzeug ab. Verletzt wurde hierbei niemand.

Daraufhin entfernte sich das Fahrzeug auf der Ludwigstraße stadtauswärts. Ein weiterer

Streifenwagen konnte den flüchtenden BMW in der Leopoldstraße feststellen. Auch hier

konnte das Fahrzeug nicht gefahrlos gestoppt werden.

An der Einmündung Leopoldstraße / Ohmstraße kollidierte der BMW mit einem

Verkehrszeichen. Die Insassen flüchteten zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnten in der

Ohmstraße ein 18-jähriger Deutsch-Tunesier und ein 17-jähriger deutsch-kosovarischer

Jugendlicher, beide mit Wohnsitzen in München, festgenommen werden.

Der 17-Jährige war alkoholisiert. Beim 18-Jährigen verlief ein Drogenschnelltest positiv.

Da die Fahrereigenschaft nicht feststand und sie keine Angaben machten, wurden bei

beiden Blutproben entnommen. Zudem verfügen beide nicht über die erforderliche

Fahrerlaubnis.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Durch die Kollision

entstanden am Pkw und Verkehrszeichen Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Gegen die beiden Tatverdächtigen werden nun Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs

in den Straßenverkehr, KFZ-Diebstahl und weiterer diverser Verkehrsstraftaten geführt.

Wie in solchen Fällen üblich wird die Rechtmäßigkeit des polizeilichen

Schusswaffengebrauchs gesondert geprüft.