Nach Pkw Diebstahl: Pkw flüchtet aus Kontrolle – Polizeibeamter gibt Schüsse ab

Am Montag, 06.10.2025, gegen 20:00 Uhr, parkte ein 58-jähriger Deutscher seinen Pkw
BMW in Milbertshofen. Dabei vergas er den Schlüssel im unversperrten Fahrzeug. Infolge
dessen gelang es zwei Personen, den BMW zu entwenden. Das Fahrzeug konnte kurz
darauf in der Münchner Innenstadt geortet werden. Kurz darauf wurde es durch eine
Polizeistreife an der Kreuzung Ludwigstraße / Von-der-Tann-Straße an der roten Ampel
festgestellt. Ein Polizeibeamter begab sich zum Fahrzeug. Der Fahrer wendete jedoch
und wollte sich der Kontrolle entziehen. Dabei gab der Polizeibeamte zwei Schüsse aus
seiner Dienstpistole auf das Fahrzeug ab. Verletzt wurde hierbei niemand.
Daraufhin entfernte sich das Fahrzeug auf der Ludwigstraße stadtauswärts. Ein weiterer
Streifenwagen konnte den flüchtenden BMW in der Leopoldstraße feststellen. Auch hier
konnte das Fahrzeug nicht gefahrlos gestoppt werden.
An der Einmündung Leopoldstraße / Ohmstraße kollidierte der BMW mit einem
Verkehrszeichen. Die Insassen flüchteten zu Fuß. Nach kurzer Verfolgung konnten in der
Ohmstraße ein 18-jähriger Deutsch-Tunesier und ein 17-jähriger deutsch-kosovarischer
Jugendlicher, beide mit Wohnsitzen in München, festgenommen werden.
Der 17-Jährige war alkoholisiert. Beim 18-Jährigen verlief ein Drogenschnelltest positiv.
Da die Fahrereigenschaft nicht feststand und sie keine Angaben machten, wurden bei
beiden Blutproben entnommen. Zudem verfügen beide nicht über die erforderliche
Fahrerlaubnis.
Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen. Durch die Kollision
entstanden am Pkw und Verkehrszeichen Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR.
Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.
Gegen die beiden Tatverdächtigen werden nun Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs
in den Straßenverkehr, KFZ-Diebstahl und weiterer diverser Verkehrsstraftaten geführt.
Wie in solchen Fällen üblich wird die Rechtmäßigkeit des polizeilichen
Schusswaffengebrauchs gesondert geprüft.