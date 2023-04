Nach Raubdelikten in Lebensmittelmärkten: Spezialeinsatzkräfte der Polizei nehmen Tatverdächtigen in Wohnung fest

Wie bereits berichtet kam es im Jahr 2022 zu zwei Raubdelikten im Zusammenhang mit Lebensmittelmärkten, die nun geklärt werden konnten.

Am Montag, 21.11.2022, gegen 17:45 Uhr, hatte ein damals noch unbekannter Täter ein Lebensmittelgeschäft in Ramersdorf betreten und sich zunächst an der Kasse angestellt und Waren auf das Band gelegt. Als er diese erreichte, bedrohte er unvermittelt das Kassenpersonal mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro übergeben wurden, flüchtete der unbekannte Täter aus dem Geschäft und die Mitarbeiter verständigten unmittelbar die Polizei.

Am Freitag, 16.12.2022, gegen 19:55 Uhr, hatte ein damals noch unbekannter Täter einen Supermarkt in Neuperlach betreten. Im Bereich der Kasse legte er zunächst Waren auf das Band. Als die Kassiererin die eingescannte Ware abkassieren wollte und sich die Kassenschublade öffnete, zeigte der Täter eine Schusswaffe vor. Er forderte die Kassiererin nun auf, den Inhalt des Kasseneinschubs auf den Tresen zu legen. Schließlich entnahm er selbständig das Bargeld im Wert von mehr als tausend Euro aus der Kasse und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden zeitnah vom Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München übernommen. Im Laufe dieser nun sehr umfangreichen Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 34-jährigen bei der Polizei bereits bekannten Münchner. Über die zuständige Staatsanwaltschaft München I wurde nun ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erwirkt. Zudem konnte ein Haftbefehl für ihn erlassen werden. Der 34-Jährige konnte schließlich am Dienstag, 12.04.2023 in einer Wohnung in München durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Durchsuchungen konnte Beweismaterial, u. a. eine Softairpistole, aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 34-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.