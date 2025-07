Nach sexueller Belästigung und Körperverletzungdelikt festgenommen

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 02:50 Uhr, befand sich eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem 17-jährigen Begleiter ebenfalls mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg der Sonnenstraße auf Höhe Hausnummer 10.

Hier trat unvermittelt eine ihnen unbekannte männliche Person an sie heran und griff der 18-Jährigen an den Brustbereich. Zudem schlug ihr der unbekannte Täter sogleich in das Gesicht. Als der 17-jährige Begleiter der 18-Jährigen zu Hilfe eilte und sich zwischen der 18-Jährigen und dem Täter stellte, schlug dieser dem 17-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Landwehrstraße.

Die 18-Jährige teilte den Vorfall einer zufällig in der Nähe befindlichen anwesenden Polizeistreife mit, welche im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung den Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen mit eritreischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, festnehmen konnte.

Die 18-Jährige sowie der 17-Jährige wurden verletzt. Der 17-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 29-jährige Tatverdächtige wurde wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt und anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des Montags, 21.07.2025, einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.