Nach Sturz ins U-Bahngleis schwer verletzt

Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 15:45 Uhr, befand sich ein 46-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz zu Fuß am Bahnsteig des U-Bahnhofs Alte Heide.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte er aufgrund seiner übermäßigen Alkoholisierung ins Gleis und blieb dort liegen. Kurz darauf fuhr eine U-Bahn in den Bahnhof ein.

Als der Triebwagenführer den Verunglückten sah, leitete er sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der 46-Jährige wurde nicht durch die Räder der U-Bahn überrollt. Er erlitt dennoch schwere Verletzungen. Er konnte durch die Feuerwehr gerettet werden und kam anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der polizeilichen und Rettungsmaßnahmen war der U-Bahn-Verkehr beeinträchtigt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.