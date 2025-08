Nach Supermarktbesuch – Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und Einkaufstüten geraubt

Am Freitag, 01.08.2025, gegen 14:30 Uhr, verließ ein 20-jähriger Kunde mit Wohnsitz im Landkreis München einen Supermarkt. Hier trat ein bislang unbekannter Täter unmittelbar an ihn heran und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend nahm der unbekannte Täter die Einkaufstüten des 20-Jährigen an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der 20-Jährige lief daraufhin in eine nahegelegene Bäckereifiliale, von wo aus der Polizeinotruf 110 verständigt wurde.

Der 20-Jährige wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, zentralasiatisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hubertusstraße, Tisinstraße, Bahnhofstraße und Karlstraße (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.