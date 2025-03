Nach Taschendiebstahl festgenommen – Ramersdorf

Am Mittwoch, 12.03.2025, gegen 14:00 Uhr, konnten Zeugen einen Mann beobachten, wie dieser im Bereich der Balan- und Ständlerstraße in einer Frauenhandtasche wühlte und daraus Gegenstände entnahm, sowie die Tasche selber anschließend weg warf.

Durch die schnelle Information über den Polizeinotruf 110 konnten Einsatzkräfte den Mann (21 Jahre mit Wohnsitz in München) in der Nähe feststellen und anhalten. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei ihm Bargeld, ein Handy und weitere Gegenstände aufgefunden werden. Diese waren einer Frau kurz zuvor in diesem Bereich mitsamt der Tasche aus dem Fahrradkorb entwendet worden.

Der 21-Jährige wurde wegen Diebstahl angezeigt und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Alle Gegenstände konnten der bestohlenen Frau wieder ausgehändigt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 55