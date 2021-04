Nach Trunkenheitsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung festgenommen

Am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 00.30 Uhr, fiel einer zivilen Polizeistreife der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) in Sauerlach ein, mit einem männlichen Fahrzeugführer besetzter BMW Pkw auf, der die Hofoldinger Straße in östlicher Richtung ortsauswärts befuhr.

Beim Kreisverkehr Hofoldinger Straße / Am Heizwerk fuhr er wieder auf die Hofoldinger Straße in entgegengesetzter Richtung.

Die Polizeibeamten wollten ihn anhalten und kontrollieren. Als die Polizeibeamten ihn mit entsprechenden Signalen zur Anhaltung aufforderten, beschleunigte der Fahrer den BMW deutlich und fuhr stadtauswärts in Richtung Osten nach Hofolding.

In der Ortschaft Hofolding wendete der Fahrzeugführer daraufhin seinen Pkw an der Kreuzung Faistenhaarer Straße/Fichtenstraße und fuhr daraufhin unvermittelt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der BAB A 8 auf die er in Richtung München einfuhr.

Dort schaltete er die Scheinwerfer des Pkw aus und setzte seine Fahrt mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit fort. Unmittelbar vor der Autobahnraststätte Hofoldinger Forst Nord/Parkplatz Brunnthal Nord bremste der Fahrzeugführer seinen Pkw stark ab und fuhr in den Parkplatz ein.

Auf dem Parkplatz kollidierte er mit einem Anhänger eines dort ordnungsgemäß geparkten Lkw. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der BMW erheblich beschädigt und kam auf der Straße zu Stehen. Als die Polizeistreife, an der Unfallörtlichkeit eintraf, konnten sie den leicht verletzten 35-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München vorläufig festnehmen.

Im Rahmen der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige sowohl unter Alkohol- als auch unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde er vorsorglichen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Darüber hinaus wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges konnten geringe Mengen von Betäubungsmitteln sichergestellt werden.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Gegen den 35-Jährigen wurde eine Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden durch die Autobahnpolizeistation Holzkirchen geführt.