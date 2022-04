Nach Überfall auf Taxifahrer – Polizei kann zwei Tatverdächtige festnehmen

Am Freitag, 01.04.2022, gegen 23:30 Uhr, fuhren zwei 19-Jährige, die beide in München wohnhaft sind, mit einem Taxi vom Karlsplatz aus nach Freimann. Das Taxi fuhr ein 60-jähriger Taxifahrer, der ebenfalls in München wohnhaft ist.

Am Ziel in Freimann angekommen stiegen alle drei Personen aus. Die beiden 19-Jährigen gaben dem Taxifahrer gegenüber an, nun das Geld für die Fahrt aus einer Wohnung holen zu wollen. Der Taxifahrer ging daraufhin mit ihnen mit. Im Bereich eines Hauseingangs rissen sie ihn unvermittelt zu Boden und verlangten in der Folge Bargeld von ihm. Sie drohten ihm dabei, dass sie ein Messer dabei hätten und ihn abstechen würden. Währenddessen tasteten sie seine Taschen ab und flüchteten schließlich.

Direkt danach stellte der Taxifahrer fest, dass seine Fahrzeugschlüssel fehlten. Er rief nun um Hilfe und durch Anwohner wurde die Polizei verständigt.

Nach dem Eintreffen der Polizei ging man zusammen zum Taxi. Dort konnte festgestellt werden, dass der Geldbeutel mit den Tageseinnahmen fehlte. Hier waren mehrere hundert Euro Bargeld enthalten. Der Taxifahrer selbst wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung konnten schließlich die beiden 19-Jährigen in der Nähe des U-Bahnhofes Fröttmaning angetroffen und kontrolliert werden. Aufgrund des Tatverdachts wurden beide Personen vorläufig festgenommen. Die beiden 19-Jährigen wollten sich soweit nicht zur Tat äußern. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Raubdelikts.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch das Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums München geführt.