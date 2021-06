Nach verfassungswidriger Parole – Betrunkener pöbelt und beleidigt Polizistin

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (74. Juni) rief ein neunzehnjähriger einer zivilen Streife der Bundespolizei „Sieg Heil“ zu. Bei einer anschließenden Kontrolle öffnete der Mann aus Gröbenzell seine Hose und äußerte sich anzüglich gegenüber einer 23-jährigen Beamtin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille.

Gegen 2:30 Uhr ging der Mann im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes ohne Mund-Nasen-Bedeckung an einer Zivilstreife vorbei und rief den Beamten „Sieg Heil“ zu. Daraufhin kontrollierte ihn eine uniformierte Streife der Bundespolizei. Bei der Kontrolle verhielt er sich von Anfang an unkooperativ und äußerte, eine große Menge Betäubungsmittel mit sich zu führen, woraufhin die Beamten ihm mitteilten, dass er nun durchsucht werden muss. Unvermittelt öffnete er seine Hose und zog diese samt Unterhose so weit herunter, dass sein Geschlechtsteil gerade noch verdeckt war. Dabei äußerte er immer wieder gegenüber der beteiligten Polizeibeamtin, dass diese das doch auch sehen möchte und blickte sie anzüglich an. Der Aufforderung die Hose hochzuziehen kam er nur widerwillig nach. Für weitere Maßnahmen folgte er den Beamten zur Dienststelle, wobei er lautstark seinen Unmut darüber kundtat.

Gegen den Mann wird wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Beleidigung ermittelt. Außerdem erwartet ihn ein Bußgeldverfahren wegen dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.