Nach Verkehrsunfällen: Haltestelle Donnersbergerstraße geschützt
Nach zwei schweren Verkehrsunfällen haben die Stadtwerke München (SWM) an der Haltestelle Donnersbergerstraße der Tramlinien 16 und 17 in Fahrtrichtung Romanplatz vorläufig Beton-Schutzwände installiert. Bei beiden Unfällen waren PKW mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und mit dem Wartehäuschen kollidiert. Zum Schutz der Fahrgäste haben die SWM jetzt kurzfristig entsprechende Barrieren aufgestellt.
Als endgültiger Anprallschutz sind Poller vorgesehen. Die SWM stehen mit Herstellern im Austausch und streben eine schnellstmögliche Umsetzung an.