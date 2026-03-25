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Mittwoch, 25 März 2026
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Nach Verkehrsunfällen: Haltestelle Donnersbergerstraße jetzt mit Pollern geschützt

Nach Verkehrsunfällen: Haltestelle Donnersbergerstraße jetzt mit Pollern geschützt
Foto: © SWM/MVG

Nach zwei schweren Verkehrsunfällen hatten die Stadtwerke München (SWM) im November 2025 vorläufig Beton-Schutzwände an der Haltestelle Donnersbergerstraße der Tramlinien 16 und 17 in Fahrtrichtung Romanplatz aufgestellt. Wie angekündigt sind dort jetzt Poller als endgültiger Anprallschutz installiert.

Bei den Unfällen waren PKW mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und mit dem Wartehäuschen kollidiert. Zum Schutz der Fahrgäste haben die SWM jetzt entsprechende Barrieren aufgestellt.

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