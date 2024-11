Nach versuchtem Fahrraddiebstahl festgenommen – Lehel

Am Sonntag, 03.11.2024, gegen 18:50 Uhr, konnten zwei männliche Personen durch eine Zeugin in der St.-Anna-Straße Ecke Bürkleinstraße dabei beobachtet werden, wie sie versuchten, ein auf der Straße abgestelltes Fahrrad zu entwenden. Die beiden Täter ließen auch dann nicht davon ab, als die Frau sich bemerkbar machte.

Daraufhin verständigte sie die Polizei über den Notruf 110, welche die beiden Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen konnten. Es handelt sich hier um einen 24-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland sowie einem 41-Jährigen mit Wohnsitz in München. An der Tatörtlichkeit wurde ein weiterer dritter Tatverdächtiger in der Nähe eines Transportfahrzeuges festgenommen. Hierbei handelt es sich um einen 55-Jährigen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz.

Alle drei Tatverdächtigen wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen zwei Tatverdächtige wurde durch den Ermittlungsrichter jeweils ein Haftbefehl erlassen. Der 55-Jährige wurde wieder entlassen.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.