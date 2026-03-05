Nach versuchten Einbrüchen im Westend festgenommen

Am Mittwoch, 04.03.2026, gegen 02:30 Uhr, bemerkten Polizeibeamte im Stadtteil Westend eine verdächtige Person, welche eine FFP2-Maske und Einweghandschuhe trug. Daraufhin wurde der 54-jährige rumänische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland einer Kontrolle unterzogen.

Bei einer Absuche des unmittelbaren Umfelds konnten durch die Polizeibeamten an drei Geschäften Aufbruchspuren festgestellt und zurückgelassenes Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Zu einem Eindringen in die Geschäfte kam es jedoch offensichtlich nicht. Es entstanden geringe Sachschäden.

Aufgrund dieser Feststellungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 54-Jährige soeben in die Objekte einbrechen wollte. Deshalb wurde er vorläufig festgenommen.

Zudem konnte durch das Kriminalkommissariat 52 dem Tatverdächtigen aufgrund einer DNA-Spur ein Einbruchdiebstahl in ein Restaurant in Neuhausen aus dem Juni 2025 zugeordnet werden. Dort wurde gewaltsam eingedrungen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Durch die Münchner Spurensicherung konnten damals tatrelevante DNA-Spuren gesichert werden, welche nunmehr mithilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes dem 54-Jährigen zugeordnet werden konnten.

Der Tatverdächtige wird heute einem Haftrichter zur Entscheidung über die Untersuchungshaft vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum genannten Zeitpunkt im Bereich Westendstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wer hat den Täter bei der Tatbegehung beobachtet?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme des Täters denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.