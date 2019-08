Nach vorübergehender Sperrung: Verkehr am Münchner Flughafen normalisiert sich wieder

Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen normalisiert sich wieder, nachdem am heutigen Vormittag aufgrund bundespolizeilicher Maßnahmen die Abfertigung im Terminal 2 und in den Bereichen B und C im Terminal 1 für fast vier Stunden eingestellt werden musste.

Ausgelöst wurden die Polizeimaßnahmen durch einen Passagier, der nach seiner Ankunft am Münchner Flughafen eine Notausgangstür im Terminal 2 geöffnet hatte. Die Fluggäste wurden während der Sperrung laufend über Lautsprecher-Durchsagen informiert und mit Wasserflaschen versorgt. Ab 11.13 Uhr konnte die Passagierabfertigung wieder aufgenommen werden.

Für den gesamten Tag wurden aufgrund der Sperrung bislang rund 190 Flüge annulliert. Darüber hinaus kam es zu erheblichen Verspätungen im Luftverkehr. Auch am Abend müssen Fluggäste noch mit Verzögerungen rechnen. Die Flughafen München GmbH rät Passagieren, sich bei ihrer Airline über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren.