Nach Wassereintritt Gebäude evakuiert – Bewohner teilweis in Bahnhofsmission untergebracht

Hackländerstraße – Nach einem Wassereintritt ist ein Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr brachte die Bewohner zur Bahnhofsmission.

An dem Gebäude finden derzeit Dachsanierungsarbeiten statt und ein Notdach wurde aufgebracht. Durch dieses dringt Wasser in das Gebäude ein. Eine Bewohnerin aus dem Mehrparteienhaus meldete in der Nacht einen Wasseraustritt aus der Wand sowie aus der Decke aus der Wohnung über ihr.

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde zur Einsatzstelle geschickt, um den Wasserschaden zu begutachten. Stellte daraufhin eine mit Wasser vollgesaugte Zwischendecke fest und forderte einen Einsatzleitwagen zur Lagebeurteilung nach. Da es sich in dem Gebäude um sogenannte Fehlböden handelt, kommt hier ein enormes Gewicht auf die Zwischendecke. Deshalb ließen die Einsatzkräfte einen Statiker der Lokalbaukommision alarmieren. Dieser schätzte die Situation als potenziell einsturzgefährdet ein. Daraufhin mussten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses notdürftig ein paar Sachen packen und das Gebäude verlassen. Es wurde bis zur weiteren Klärung und Trockenlegung erst mal gesperrt.

Für die Bewohner wurde ein Großraumrettungswagen zur Einsatzstelle alarmiert, welche diese zum Teil zur Bahnhofsmission brachte. Weitere Bewohner kamen privat bei Freunden oder Bekannten unter. Zum Sachschaden sowie zur Dauer der Sperrung kann von der Feuerwehr keine Aussage gemacht werden.