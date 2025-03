Nachhaltig ausrüsten: Der alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland lädt ein

Gut erhaltene Bergsportausrüstung kaufen, die Umwelt schonen und Gleichgesinnte treffen – das bietet der Frühjahrs-Alpinflohmarkt des Alpenvereins München & Oberland. Am Sonntag, den 30. März 2025, verwandelt sich die Blumengroßmarkthalle in Sendling von 09:00 bis 14:00 Uhr erneut in ein Paradies für Bergsportler*innen auf der Suche nach nachhaltiger Ausrüstung.

Der alpinflohmarkt ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt der Bergsport-Community. Ob Kleidung, Literatur oder Kartenmaterial – hier finden Besucher*innen gut erhaltene Ausrüstung zu fairen Preisen. Das nachhaltige Konzept steht im Mittelpunkt der Veranstaltung: Gebrauchte Artikel erhalten ein zweites Leben, Ressourcen werden geschont und die Umwelt entlastet.

Ein besonderes Angebot bietet der Repair & Care Stand des Alpenvereins München & Oberland. Schneidermeisterin Barbara Heinze, spezialisiert auf Outdoorbekleidung, repariert defekte Kleidungsstücke direkt vor Ort. So bleibt hochwertige Ausrüstung länger nutzbar.

Für das leibliche Wohl sorgt das Bistro der Blumengroßmarkthalle mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken.

Besucher*innen wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die U-Bahn-Haltestelle Implerstraße ist 700 m, die S-Bahn-Haltestelle Harras 1,6 km und die Bushaltestelle Lagerhausstraße 300 m entfernt.

Achtung: zwischen der Brudermühlstraße und Klinikum Großhadern fährt Schienenersatzverkehr.

Verkäufer*innen können sich auf der Website des Alpenvereins München & Oberland anmelden: Website

Termin: 30. März 2025, 09:00-14:00 Uhr

Adresse: Blumengroßmarkthalle, Schäftlarnstraße 2, 81371 München