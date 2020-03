Nachhaltig und kostenlos: Neue Rangerführungen im Naturpark Ammergauer Alpen

Wo der Hase die Eier versteckt hat? Das wissen die drei Ranger aus dem Naturpark Ammergauer Alpen nicht. Dafür wahrscheinlich alles andere. Ab den Osterferien führen sie regelmäßig durch das 22.738 Hektar große Naturschutzgebiet. Jede Tour hat einen eigenen Schwerpunkt. So bringen die Natur-Experten Licht in die Geschichte des Moores, schärfen auf dem Wiesmahdweg das Bewusstsein für die jahrhundertelange, wertvolle Arbeit der Landwirte oder tauchen an der Ammer in den Lebensraum „Wildflusslandschaft“ ein. Darüber hinaus geben sie wichtige Tipps, wie man sich unterwegs naturverträglich verhält. Die Ausflüge dauern maximal vier Stunden, beginnen jeweils um 13 Uhr und kommen mit wenig Höhenmetern aus. Einige von ihnen sind besonders für Familien geeignet. Die erste Tour startet am 5. April. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Rangerführungen werden um Exkursionen mit Experten ergänzt. Weitere Termine und Infos gibt es unter: www.naturpark-ammergauer-alpen.de