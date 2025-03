Nacht der Bibliotheken: Programm der Münchner Stadtbibliothek

Zur ersten bundesweiten Nacht der Bibliotheken am Freitag, 4. April, unter dem Motto „Wissen.Teilen.Entdecken“ sind in der Münchner Stadtbibliothek an sieben Standorten ab 16 Uhr spannende Veranstaltungen geboten. Das eigene Bibliotheks-, Literatur- und Europawissen kann man zum Beispiel in Quizrunden und Wettbewerben testen. Wer sich kreativ und spielerisch austoben will, kann dies bei einem Manga-Malkurs, einem Zine-Workshop, einem Strick- und Häkeltreff, in Gaming- und VR-Brillen-Sessions oder Lego-Baustunden tun.

Folgende Standorte der Stadtbibliothek sind bei der Nacht der Bibliotheken dabei: die Juristische Bibliothek im Rathaus, die Monacensia im Hildebrandhaus, die Stadtbibliothek Fürstenried, die Stadtbibliothek im HP8 sowie die Stadtbibliotheken im Motorama, in Neuhausen und in Ramersdorf. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Das Programm zur Nacht der Bibliotheken in der Stadtbibliothek sowie Anmeldevoraussetzungen gibt es unter http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/aktuell#c12735.

Welche Bibliotheken darüber hinaus in München teilnehmen, erfährt man unter www.bibnachtmuc.de. Die bundesweite Nacht der Bibliotheken ist eine Initiative des Deutschen Bibliotheksverbandes e. V.