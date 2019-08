Nachtschwärmer KULT(UR)-Nacht 2019 Bummeln, Staunen und Genießen am 6. September

Schon für die Germanen war die 13 eine Glückszahl. Ihrer Sage zufolge fuhren zwölf Gesetzessprecher zur See. Dabei gerieten sie in einen schweren Sturm. Ein dreizehnter Mann sei ihnen erschienen, der das Steuer übernahm und sie sicher an Land manövrierte. Heute kennt schon jedes Kind Jim Knopf und die Wilde 13 und selbst die allererste Zahl, die beim damals neuen Lotto am 9. Oktober 1955 gezogen wurde, war: die 13! Daher freuen wir uns auf das kleine Jubiläum, denn wo können Sie sonst so entspannt Bummeln, Entdecken und Staunen wie bei der 13. Kult(ur)-Nacht „nachtschwärmer“. Am Freitag, den 6. September, laden die Unternehmen der Münchner Innenstadt wieder alle Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern zum Flanieren und Genießen ein.



An vielen Stationen in der Innenstadt erwartet Sie ein tolles Programm aus Musik, Akrobatik, Literatur und vielen anderen faszinierenden Showacts. Das Besondere dabei: Nicht nur auf den verschiedenen Bühnen – auch in den Geschäften finden viele Programmpunkte statt. So haben Sie die Geschäfte noch nie erlebt. Und an diesem Abend können Sie nicht nur die Attraktionen genießen, sondern als Special auch ganz ohne Zeitdruck einkaufen, denn die teilnehmenden Unternehmen der Münchner Innenstadt verwöhnen die Nachtschwärmer mit attraktiven Angeboten und Aktionen und dürfen – einmalig für München – bis maximal 24:00 Uhr öffnen.

Lassen Sie sich dieses einmalige Highlight in München nicht entgehen, feiern Sie mit, bummeln Sie entspannt durch die Geschäfte der Innenstadt und freuen Sie sich auf eine Nacht voller Glücksmomente.

Das Programm finden Sie hier: www.nachtschwaermer-muenchen.de

Highlights:

Stadtsparkasse München im Tal



Dass die Stadtsparkasse München die „Bank unserer Stadt“ ist, zeigt die Hauptstelle im Tal mit ihrem fantastischen Programm. Hier können die Nachtschwärmer erleben, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter ganzheitlicher Kundenbetreuung verstehen. Freuen Sie sich auf das „Meet and Greet mit Pepper“. Für das musikalische Highlight ist The Jokers Band gebucht. Die Band bietet mitreißenden Schwung der 50er-Jahre sowie ein unerschöpfliches Repertoire aus Rock-Pop-Blues-Soul. Dazu lädt die Tanzgruppe FunUnlimited mit swingenden Tanzeinlagen zum Grooven und Mitswingen in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Hauptstelle ein. Kulinarisch verwöhnen Sie Call-a-Cocktail mit erfrischenden Getränken und La Pizzetta mit knuspriger Holzofenpizza. Auch in diesem Jahr können Sie wieder gewinnen: Bargeld mit dem Gewinnspiel der Stadtsparkasse München (1 x 500 EUR, 1 x 300 EUR, 1 x 200 EUR) – und als Highlight beim großen Stadtsparkassen-Tresorgewinnspiel einen HONDA CR-V Hybrid (siehe Seite 6). Für Sie sind bis Mitternacht natürlich auch die KundenberaterInnen der Stadtsparkasse München vor Ort und freuen sich auf Ihren Besuch. Ebenso laden die Sparkassen-Töchter SVS Sparkassen VersicherungsService GmbH und S-ImmobilienService der Stadtsparkasse München GmbH sowie die Verbundpartner S-Kreditpartner, Bayerische Landesbausparkasse und Deka Investments zum Gespräch ein. Außerdem gibt es Innovationen zum Anfassen und Ausprobieren im „Digital-Center“ und eine kleine bayerische Zeitreise mit dem Münchner Gründerpreisträger TimeRide.

Die beste Chillout-Aussichtsplattform Münchens lädt wieder ein – Genießen und Feiern im Infozentrum 2. Stammstrecke

Was gibt es Schöneres, als über den Dächern Münchens die nachtschwärmer zu genießen. Das Team der 2. Stammstrecke lädt deshalb am Marienhof wieder zum Staunen und Entspannen auf die Dachterrasse des Infozentrums hinter dem Rathaus ein. Chillen bei hochwertiger Bar- und Loungeatmosphäre, mit Kaffee ab 15:00 Uhr nachmittags und Longdrinks, Bier, Wein und Cocktails bis 23:30 Uhr. Die Baufortschritte zur Stammstrecke am Marienhof bewundern. Und dazu groovige DJ-Beats von Milchbar-DJ EmPee bis abends 23:00 Uhr. Ebenso für Nachtschwärmer geöffnet: die Ausstellung zum Projekt 2. Stammstrecke im 1. OG. Weitere Infos unter www.2.stammstrecke-muenchen.de.