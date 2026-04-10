Nachwuchs bei den Südlichen Kugelgürteltieren in Hellabrunn

Wer nach Ostern noch nicht genug vom Suchen hat, ist in Hellabrunn genau richtig: Im Tierhaus „Welt der kleinen Affen“ gibt es tierisch runden Nachwuchs bei den Südlichen Kugelgürteltieren. Die beiden Elterntiere Gustav und Gerlinde sind bereits zum dritten Mal Eltern geworden. Das Jungtier entwickelt sich gut, eine Geschlechtsbestimmung ist derzeit jedoch noch nicht möglich.

Die Freude über den Nachwuchs ist groß in Hellabrunn, auch wenn Besucherinnen und Besucher für eine Sichtung etwas Geduld und einen wachen Blick mitbringen sollten. Denn Kugelgürteltiere sind wahre Meister des Versteckens: Sie nutzen hohle Baumstämme, dichte Vegetation oder weichen Boden um sich einzugraben als Unterschlupf. So wird der Tierparkbesuch derzeit ein wenig zur Fortsetzung der Ostereiersuche, nur eben auf Hellabrunner Art: Die Suche bleibt rund und wird tierisch.

Die Südlichen Kugelgürteltiere leben in Hellabrunn in der „Welt der kleinen Affen“, wo sie gemeinsam mit Zweifarbentamarinen in einer neugestalteten Anlage zu entdecken sind. Die Tierart wurde in Hellabrunn im August 2024 erstmals vorgestellt. Kugelgürteltiere zählen zu den wenigen Säugetieren mit einem knöchernen Außenpanzer und sind die einzigen Gürteltiere, die sich bei Gefahr vollständig zu einer Kugel zusammenrollen können.

Die Hellabrunner Aufsichtsratsvorsitzende und Münchner Bürgermeisterin Verena Dietl ist begeistert über die freudigen Nachrichten: „Tierischer Nachwuchs ist immer ein ganz besonderer Moment, gerade wenn er so charmant und zugleich so geheimnisvoll daherkommt wie bei den Kugelgürteltieren. Dass es in Hellabrunn erneut Nachwuchs bei dieser besonderen Tierart gibt, ist eine wunderbare Nachricht für unseren Tierpark und für die Stadt München. Diese kleinen Erfolgsgeschichten zeigen, wie lebendig, vielfältig und liebenswert Hellabrunn als Ort des Artenschutzes und der unnachahmlichen Tierbegegnung ist.“

Tierparkdirektor Dr. h.c. Rasem Baban erklärt: „Jede erfolgreiche Nachzucht ist ein wertvoller Beitrag zum Schutz bedrohter Tierarten und zugleich ein starkes Zeichen für die Bedeutung moderner zoologischer Gärten. Zoos wie Hellabrunn schaffen Bewusstsein für bedrohte Arten, vermitteln Wissen und leisten mit ihrer Expertise in Haltung, Forschung und Zucht einen wichtigen Beitrag zum internationalen Artenschutz.“

Gerade dieser Artenschutzgedanke macht den Nachwuchs besonders bedeutsam: Das in Hellabrunn gepflegte Südliche Kugelgürteltier (Tolypeutes matacus) wird auf der Roten Liste der IUCN derzeit als ‚Near Threatened‘ (potenziell gefährdet) geführt, der Populationstrend gilt als abnehmend. Die Erhaltungszucht des Südlichen Kugelgürteltiers wird durch ein Europäisches Ex-situ-Programm (EEP) koordiniert. Zu den wichtigsten Bedrohungen zählen vor allem Lebensraumverlust und Jagd.

Wer also in den letzten Tagen der bayerischen Osterferien noch ein schönes Ausflugsziel sucht, findet in Hellabrunn beste Voraussetzungen: tierische Entdeckungen, spannendes Wissen über Artenschutz und, passend zum Ferienausklang, freundliches Frühlingswetter mit sonnigeren und milderen Abschnitten am Wochenende in München. Damit ist Hellabrunn der ideale Ort, um gemeinsam mit Familie und Freunden noch einmal frische Luft, Natur und besondere Tierbeobachtungen zu genießen. Der Tierpark empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und eine Vorabbuchung der Eintrittskarten über den Hellabrunner Onlineshop.