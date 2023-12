Nachwuchs für die Feuerwehr: Stadt München geht neue Wege

München plant neue Ausbildungsgänge für den feuerwehrtechnischen Dienst. Das hat der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrats gemeinsam mit dem Bildungsausschuss heute beschlossen. In enger Kooperation mit der Münchner Berufsfeuerwehr soll das Referat für Bildung und Sport dafür zwei städtische Berufsfachschulen gründen. Voraussetzung ist die Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu den derzeit in Erarbeitung befindlichen Satzungen. An der Berufsfachschule für das Feuerwehrhandwerk sollen sich zukünftig handwerklich-technische Einsatzkräfte qualifizieren können, an der Berufsfachschule für Leitstellenwesen sogenannte Leitstellen-Disponent*innen.

Die neu zu gründenden Berufsfachschulen stellen eine Ergänzung zu den bestehenden Ausbildungsangeboten der Münchner Berufsfeuerwehr dar. Wesentlicher Unterschied ist, dass der Zugang zu den Berufsfachschulen ohne vorherige Berufsausbildung möglich sein wird. Dadurch können Schüler*innen unmittelbar nach ihrem Schulabschluss eine Ausbildung bei der Feuerwehr beginnen. Die Stadt München will damit das Feld potenzieller Nachwuchskräfte für den Feuerwehrdienst signifikant erweitern.

Bürgermeister Dominik Krause: „Die Münchner*innen können sich auf ihre Feuerwehr verlassen, denn sie ist immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Allerdings greift der Fachkräftemangel in allen Bereichen um sich. Durch vorausschauendes Handeln sorgen wir dafür, dass unsere Berufsfeuerwehr personell weiterhin gut aufgestellt bleibt. Wir machen unsere Feuerwehr damit fit für die Zukunft. Die beiden neuen Berufsfachschulen sind eine wichtige Investition in die Sicherheit Münchens.“

Stadtschulrat Florian Kraus: „Der Dienst in der Feuerwehr ist ein Job für Macher*innen. Durch unsere neuen Ausbildungsangebote werden sich jetzt noch mehr junge Menschen dafür qualifizieren können. Gemeinsam mit der Branddirektion gehen wir neue Wege für ein sicheres München, darüber freue ich mich sehr.“

Die für die Feuerwehr zuständige Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl: „Eine Stadt, die sicher ist, braucht eine gut ausgebildete Feuerwehr. Mit diesen spezialisierten Ausbildungsgängen öffnen wir nun die Tore der Feuerwachen für eine neue Generation von Fachkräften, die mit fundiertem Wissen und praktischen Fähigkeiten direkt in den Feuerwehrdienst einsteigen können. Das wird langfristig zur Sicherheit und zum Wohlergehen unserer Stadt beitragen.“

Münchner Feuerwehr hat hohen Personalbedarf

Die Münchner Feuerwehr ist deutschlandweit die größte kommunale Berufsfeuerwehr. Sie beschäftigt derzeit mehr als 1.700 feuerwehrtechnische Beamt*innen. Auch die Integrierte Leitstelle (ILS) München gehört zu den bundesweit größten. Qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen, ist in beiden Kernbereichen eine Herausforderung.

Wolfgang Schäuble, Leiter der Branddirektion: „Die tägliche Arbeit der Feuerwehr ist schon seit jeher vom Zupacken geprägt. Bisher mussten daher die Feuerwehrleute einen technischen Ausbildungsberuf mitbringen. Mit einer spezialisierten Berufsausbildung können wir erstmals Schulabgänger*innen eine eigenständige Ausbildung zur Feuerwehr-Fachkraft anbieten. Gleichzeitig sind durch die fortschreitende Digitalisierung die Koordination und Steuerung unserer über 350.000 Einsätze pro Jahr nur noch durch Spezialist*innen zu leisten. Auch hier freue ich mich, eine Berufsausbildung zur Disponent*in in unserer Integrierten Leitstelle anbieten zu können.“

Berufsfachschulen für den Feuerwehrdienst

Geplant ist, die Auszubildenden der neuen Ausbildungsgänge als Dienstanfänger*innen bei der Branddirektion zu beschäftigen. Für die Vermittlung der schulischen Inhalte werden die neu gegründeten Berufsfachschulen verantwortlich sein, für die praktischen Inhalte die Branddirektion. Die neuen Berufsfachschulen werden dafür mehrheitlich mit Fachlehrer*innen von anderen städtischen beruflichen Schulen zusammenarbeiten. Nach erfolgreichem Abschluss können sich die Schüler*innen für die Beamtenlaufbahn bei der Stadt München bewerben, in den Vorbereitungsdient berufen lassen oder eine angestellte Tätigkeit im öffentlichen Dienst wählen. Die neuen Ausbildungen sollen erstmals im Ausbildungsjahr 2025/26 starten.