Nächster Sieg: Red Bull München gewinnt gegen die Löwen Frankfurt nach Verlängerung

Der EHC Red Bull München gewann am 50. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 gegen die Löwen Frankfurt mit 3:2 (0:2|1:0|1:0|1:0) nach Verlängerung. Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielte Yasin Ehliz den entscheidenden Treffer. In der regulären Spielzeit trafen Markus Eisenschmid und Phillip Sinn für die Mannschaft von Trainer Oliver David, die damit ihren dritten Sieg in Serie und den sechsten Erfolg in den letzten sieben Heimspielen einfuhr.

Spielverlauf

Frankfurt erwischte den perfekten Start und präsentierte sich im ersten Drittel eiskalt: Ryan McKiernan nutzte gleich die erste Chance zur Führung (2.). Kurz darauf verhinderte der Pfosten den zweiten Treffer durch Dennis Lobach (3.). Besser machte es Matthew Wedman, der in der zehnten Minute auf 0:2 erhöhte. Antoine Bibeau war erneut chancenlos. Auf der anderen Seite stand Löwen-Torhüter Cody Brenner dem Anschlusstreffer im Weg – unter anderem gegen Patrick Hager im Münchner Powerplay (13.). Mit einer 2:0-Führung für die Gäste ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Duell Fahrt auf. Die Red Bulls agierten nun körperbetonter und zielstrebiger im Abschluss: Eisenschmid erzielte im Powerplay sehenswert den Anschlusstreffer (22.). Es entwickelte sich ein schnelles Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten – darunter ein Alleingang des Frankfurters Ty Glover (25.), den Bibeau glänzend entschärfte. Chris DeSousa kam in der 35. Minute dem Ausgleich nahe, sein Hammer strich knapp vorbei. Auch nach dem Mittelabschnitt lag München zurück – allerdings nur noch mit einem Tor.

Im letzten Drittel mussten die Red Bulls zunächst eine doppelte Unterzahl überstehen. Frankfurt blieb auch danach gefährlich, ehe München die Schlagzahl erhöhte. Chancen häuften sich nun. Brady Ferguson (47.) und wenig später Taro Hirose verpassten knapp (49.), ehe Sinn den viermaligen deutschen Meister mit dem Ausgleich zum 2:2 zurück ins Spiel brachte (53.). Der Direktschuss war zugleich Sinns erstes Tor in der PENNY DEL. In der spannenden Schlussphase verhinderten beide Torhüter die Entscheidung. Beim Stand von 2:2 ging es in die Verlängerung.

In der Overtime drängten die Löwen in Überzahl auf den Siegtreffer. Zweimal rettete der Pfosten innerhalb weniger Sekunden für Bibeau, ehe Ehliz von der Strafbank zurückkam und München per Alleingang zum 3:2-Sieg (62.) schoss.

Phillip Sinn:

„Frankfurt hat ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt und es uns alles andere als leicht gemacht. Trotzdem finden wir Wege, auch solche Spiele zu gewinnen, in denen wir uns schwertun. Ich bin überzeugt, dass wir vor den Playoffs noch einiges verbessern können.“

Tore:

0:1 | 01:27 | Ryan McKiernan

0:2 | 09:42 | Matthew Wedman

1:2 | 21:34 | Markus Eisenschmid

2:2 | 52:05 | Phillip Sinn

3:2 | 61:30 | Yasin Ehliz

Zuschauer:

10.796