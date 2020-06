Nächstes Sonnwendfeuer 2021: Truderinger Burschenverein verschiebt wegen Corona

Sicherheit geht vor: Der Truderinger Burschenverein von 1895 e.V. und die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Trudering von 1874 e.V. veranstalten das nächste Sonnwendfeuer aufgrund der Coronakrise erst wieder im kommenden Jahr. Das Infektionsrisiko bei einer solchen Großveranstaltung ist zu groß, um sie im gewohnten Rahmen durchzuführen. Die Verschiebung steht im Einklang mit den behördlichen Anordnungen des Freistaats Bayern und der Stadt München.

„Unser oberstes Anliegen ist die Gesundheit aller Truderingerinnen und Truderinger – auch, wenn das bedeutet, dass wir unser traditionelles Sonnwendfeuer in diesem Jahr nicht gemeinsam mit ihnen feiern können“, so der erste Vorstand Stefan Hähnlein. „Natürlich sind wir traurig, denn keines unserer Feste bringt alle Generationen in unserem Stadtteil und auch unsere Vereinsmitglieder untereinander so nah zusammen wie das Sonnwendfeuer. Doch genau deshalb ist die Aussetzung der Veranstaltung in diesem Jahr auch die einzig richtige Entscheidung, um alle Beteiligten vor einem möglichen Infektionsgeschehen zu schützen“, bekräftigt der erste Vorstand. „Wir haben auch vor der Coronakrise jedes unserer Feste schon immer entsprechend der Sicherheits- und Hygienevorgaben des Kreisverwaltungsreferats München durchgeführt. Die aktuelle Gefahr, sich bei einer Großveranstaltung wie dem Sonnwendfeuer mit COVID-19 zu infizieren, ist jedoch für uns ein nicht kalkulierbares Risiko. Dem werden wir unseren Gästen und Mitgliedern auf keinen Fall aussetzen. Deshalb ist die Verschiebung die einzig logische Konsequenz, hinter der die Vorstandschaften der beiden Vereine geschlossen stehen. Verantwortung für Trudering zu übernehmen: Dafür setzen wir uns seit jeher ein – und in 2020 ganz besonders“, betont Stefan Hähnlein.

Im nächsten Jahr hoffen der Truderinger Burschenverein und die Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Trudering dann alle Besucher wieder herzlich willkommen zu heißen, um die Sonnwende und damit den längsten Tag des Jahres gemeinsam zu feiern. Das Aussetzen der Veranstaltung in 2020 bleibt unter Vorbehalt bis auf Weiteres eine einmalige Ausnahme und ist einzig der aktuellen Coronakrise geschuldet. Andernfalls hätte das Truderinger Sonnwendfeuer in gewohnten Rahmen am 27. Juni 2020 ab 15 Uhr auf der Truderinger Festwiese stattgefunden.