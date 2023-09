Nächtliche Gleiswanderung – Triebfahrzeugführer übergibt Betrunkenen an Bundespolizei

Am frühen Freitagmorgen (8. September) war ein 19-Jähriger im Gleisbereich der Münchner Stammstrecke zu Fuß unterwegs. Ein Triebfahrzeugführer eines voreifahrenden ICE bemerkte den Mann und nahm ihn bis zum Bahnhof Pasing im Führerstand mit.

Gegen 04:15 Uhr erblickte der Triebfahrzeugführer den jungen Mann, der mitten in den Gleisen lief. Er gab einen Warnpfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Zug kam vor der Person zum Stehen. Da es sich um eine Leerfahrt handelte, befanden sich keine Reisenden im Zug. Der Triebfahrzeugführer nahm den 19-Jährigen aus Grafing mit und übergab ihn am Pasinger Bahnhof der zwischenzeitlich alarmierten Bundespolizei. Der Deutsche gab gegenüber der Streife an, bereits seit fünf Stunden fußläufig unterwegs zu sein und nach Hause zu wollen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet. Er konnte seinen Heimweg im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen selbstständig bewältigen.